Benny Ibarra se niega a hablar sobre la serie no autorizada de Timbiriche
Durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, Benny Ibarra se negó a hablar sobre la serie no autorizada de Timbiriche.
Las cámaras de Ventaneando captaron a Benny Ibarra de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México. Al cuestionarlo sobre la nueva serie biográfica NO autorizada de Timbiriche, el músico prefirió no hablar al respecto: “Prefiero no mencionar nada, porque rompería con el acuerdo de la pandilla”, señaló.