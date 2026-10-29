¡No te pierdas la pelea de Saúl Canelo Álvarez vs Christian Mbilli por TV Azteca!
En Ventaneando recibimos al comentarista deportivo Rodolfo Vargas, quien nos habla sobre la próxima pelea de Saúl Canelo Álvarez vs Christian Mbilli.
Rodolfo Vargas visita los foros de Ventaneando para hablar sobre la próxima pelea de Saúl Canelo Álvarez vs Christian Mbilli, la cual podrás seguir completamente GRATIS y EN VIVO por la señal de TV Azteca. La cita es este sábado, 31 de octubre, a las 11:00 a.m. (hora del centro de México). Entérate de todos los detalles.