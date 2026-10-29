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La Granja VIP 24/7
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Ivonne Montero confiesa quién fue su primer amor y Natalia aún sigue sin creerlo en La Granja VIP (VIDEO)

La actriz reveló cómo fue su relación con Rodrigo Cachero, su primer noviazgo oficial mientras aún estaba dando el salto a la fama

Rafael Mercadante y Natalia Alcocer se encontraban hablando del pasado cuando Ivonne Montero ingresó a la conversación. La actriz confesó quién fue su primer amor: Rodrigo Cachero, con quien tuvo un breve noviazgo durante sus inicios de su carrera profesional. “La Vikinga” no podía creer lo que estaba escuchando y su reacción fue imperdible.

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