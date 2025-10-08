¡Ni vestido ni cosméticos! Mitzy habla fuerte del ‘polémico’ vestido de Dulce
Mitzy alza la voz para aclarar lo que sucedió con el ‘polémico’ vestido de Dulce y explica qué hará con el proyecto del maquillaje. ¡No pierdas detalle!
Mitzy rompe el silencio y alza la voz para aclarar lo que sucedió con el ‘polémico’ vestido de Dulce. Además, aseguró que, aunque tiene un contrato para comercializar una línea de maquillaje con la fallecida cantante, ya no le interesa ese proyecto.
