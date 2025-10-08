inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¡Ni vestido ni cosméticos! Mitzy habla fuerte del ‘polémico’ vestido de Dulce

Mitzy alza la voz para aclarar lo que sucedió con el ‘polémico’ vestido de Dulce y explica qué hará con el proyecto del maquillaje. ¡No pierdas detalle!

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Mitzy rompe el silencio y alza la voz para aclarar lo que sucedió con el ‘polémico’ vestido de Dulce. Además, aseguró que, aunque tiene un contrato para comercializar una línea de maquillaje con la fallecida cantante, ya no le interesa ese proyecto.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×