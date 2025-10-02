Pese a su reciente incomodidad, Natália Subtil no le prohíbe a Sergio Mayer Mori convivir con Mila

Luego de que Sergio Mayer Mori y su padre, Sergio Mayer, retomaran el tema del embarazo de Natália Subtil, la conductora y actriz reaccionó y se mostró incómoda con la situación. Por otro lado, reveló que Mila convive sin ningún problema con la familia de Sergio Mayer Mori y, finalmente, reveló si existe algún acuerdo de manutención entre ellos.