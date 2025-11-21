inklusion logo Sitio accesible
Ninel Conde advierte a sus detractores que planea más cirugías estéticas

Ninel Conde ya presume su nuevo color de ojos y, en conferencia de prensa, enfrentó a la críticas advirtiendo que tiene planes de más cirugías estéticas.

Ninel Conde ya presume su nuevo color de ojos y, en conferencia de prensa, enfrentó a la críticas advirtiendo que tiene planes de más cirugías estéticas. Sin embargo, alzó la voz contra el bullying hacia sus hijos debido a los escándalos del espectáculo.

