El misterioso VIDEO de “La bruja de Tlajomulco” que está causando terror en redes

A pesar de que las celebraciones relacionadas con las fiestas de Halloween ya han quedado atrás, el miedo y lo inexplicable parece no tener fin, pues recientemente un curioso video ha generado todo tipo de reacciones, ya que en él se puede observar un supuesto fenómeno paranormal. Las imágenes, grabadas en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, muestran a una figura a lo lejos mientras se escucha un grito desgarrador. Este acto ha dividido la conversación, pues mientras algunos aseguran que se trata de una bruja, otros más se inclinan a que solo se trata de una broma o disfraz.

El testigo asegura que vio a una figura extraña junto a un basurero

De acuerdo a lo que se puede observar dentro del post viral y las declaraciones de quien supuestamente grabó el terrorífico contenido, todo ocurrió Al escuchar ruidos extraños, decidió grabar con su celular y fue en ese momento cuando observó lo que describió como una “figura pequeña, encorvada y con movimientos extraños”. Para los fans, lo que encendió las alarmas fue el grito que se logra escuchar dentro del clip.

Usuarios divididos: ¿Bruja, truco o video generado con IA?

A pesar de lo fuerte de las imágenes grabadas, la comunidad digital se encuentra dividida, pues mientras algunos aseguran que la figura, parece real, que el sonido coincide con algunos relatos sobre sucesos paranormales en la zona. No obstante, para algunos otros, el video es solo un ejemplo más de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial o simplemente de un montaje muy bien armado.

A pesar del temor que las imágenes pudieron generar en los internautas, la conversación digital está dividida, algunos internautas señalan que la figura, y la iluminación que se observan parecen manipuladas y lo único cierto es que hasta el momento la tensión y el temor sigue creciendo entre quienes observan el corto clip viral.

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, tiene antecedentes de leyendas y relatos paranormales.

Cabe mencionar que Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, tiene diversos antecedentes de tradiciones, e historias que hablan sobre criaturas extrañas y leyendas populares, en donde se mencionan a supuestas brujas que se transforman en esferas de fuego. Aunque no se ha confirmado la veracidad del video, este tipo de avistamientos suele ganar fuerza en la región debido a la popularidad de sus leyendas.

