Estas son las 2 playas mexicanas que son un verdadero paraíso y son ideales para visitar el fin de semana

El territorio mexicano es dueño de paisajes sublimes y sitios que albergan aguas cristalinas en entornos totalmente paradisíacos. Así es el caso de dos playas hermosas que se encuentran en el estado de Guerrero.

Conoce los sitios que destacan por su entorno natural y la oferta de actividades que se pueden realizar solo, en pareja o con la familia. Estas son las playas guerrerenses que combinan paraíso con descanso y desconexión de la rutina.

Playa Troncones: un paraíso dentro de Guerrero

Este sitio se encuentra a unos 45 minutos en carro desde Ixtapa-Zihuatanejo y es conocido por ser un destino tranquilo y poco concurrido. La playa está rodeada de palmeras y aguas cristalinas, algo que la convierte en un lugar para tomar inolvidables fotografías. Sobre todo a la hora de la puesta de sol.

El ambiente aquí es sereno e ideal para relajarse. Pero también ofrece actividades acuáticas como el surf. Además, los visitantes destacan que pueden disfrutar de paseos a caballo, exploración de cuevas y avistamiento de tortugas durante la temporada de anidación. La gastronomía de este sitio se basa en alimentos frescos como los mariscos y otros platillos regionales.

Playa La Saladita: el destino natural de Guerrero ideal para surfistas

Esta hermosa playa se encuentra a 20 minutos en carro de Troncones. La playa La Saladita es un destino imperdible para los amantes del surf, ya que es conocida como "la ola más larga de México". Sus olas son tranquilas y además son perfectas para principiantes.

El ambiente aquí es relajado y familiar. Hay cabañas rústicas para alojarse y pequeños restaurantes que sirven platillos locales. La arena dorada de esta playa de Guerrero es perfecta para hacer caminatas y explorar senderos cercanos. Los visitantes destacan, además, que se pueden realizar tours de pesca deportiva y retiros de yoga. Su belleza también radica en el avistamiento de aves inmersas en el paisaje.