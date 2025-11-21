A un mes de su FINAL, según la IA estos serán los granjeros finalistas de La Granja VIP:

Este viernes 21 de noviembre no es cualquier día pues oficialmente estamos a un mes de concluir La Granja VIP, un reality que a más de seis semanas de haber iniciado nos ha dado todo tipo de momentos: desde unos muy emotivos, hasta unos de alta tensión dentro de nuestros granjeros.

Día con día hemos podido ver de todo, desde grandes momentos entre los granjeros quienes además de mostrar su lado más animal, también se han vulnerado, tensiones, traiciones, salvaciones y todo lo que la convivencia día con día implica, en lo que ha resultado uno de los programas más vistos y queridos de México.

¿Quién llegará a la final de La Granja VIP según la IA?

Con varios grandes momentos, sabiendo más sobre nuestros granjeros, la Inteligencia Artificial nos ha respondido quienes podrían ser los granjeros con más posibilidades de ganar este reality show y nos ha dado una gran sorpresa.

Mi favorito para ser finalista: Alberto “El Patrón”. Creo que tiene el perfil ideal: personalidad fuerte, con historias que pueden resonar y capaz de manejar las pruebas físicas del reality.

Mi segunda finalista: Lis Vega. Puede jugar muy bien sus cartas, tanto en pruebas como en narrativa personal y alianzas.

Posible sorpresa: Sergio Mayer Mori, si logra construir un buen recorrido y conectar emocionalmente con la audiencia.

¿Quiénes están nominados esta semana en La Granja VIP?

Este miércoles, cada uno de los competidores debía nominar a dos miembros: un granjero y un peón y por mayoría de votos de nominación, subieron a la placa Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori.

Sin embargo, la dinámica del Huevo Dorado de esta semana nos trajo una sorpresa que nadie vio venir, pues Lis Vega (quien ganó este beneficio) debía nominar a un granjero extra y escogió a Kike Mayagoitia.

Así que hasta este viernes antes de La Traición, los nominados son los siguientes:

