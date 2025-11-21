¿Qué es la “MALDICIÓN DEL VIERNES” a la que TODOS TEMEN en La Granja VIP? Aquí te explicamos

En la semana 6 de La Granja VIP, las nominaciones tienen vueltos locos a los granjeros; cada vez se vuelve más difícil sentirse "a salvo" o mantener las alianzas. Hay un factor que casi todos han considerado en los últimos días a la hora de hablar de nominaciones, y se relaciona con lo que César Doroteo llamó "maldición del viernes".

Qué es la "maldición del viernes" en La Granja VIP

Según varios granjeros que lo han mencionado, quienes son nominados durante el viernes de La Traición tienen muchas menos probabilidades de seguir en la competencia. Su teoría indica que esto se debe a que, al parecer, la gente tendría menos tiempo para votar por ellos.

Quienes estamos afuera sabemos que, en realidad, todo puede pasar en cuestión de votaciones. Los fandoms son impredecibles y, aunque alguien quede nominado en viernes, aunque sea menos tiempo el apoyo puede volcarse sobre esta persona. Sin embargo, dentro de La Granja VIP, el apoyo de la gente se puede percibir de manera distinta.

El primero en mencionar el término "maldición del viernes" fue César Doroteo, haciendo referencia a que él había logrado "romper" esa teoría.

Cuántos eliminados de La Granja VIP fueron nominados en viernes de La Traición

A continuación, enlistamos cuántos de los eliminados de La Granja VIP había quedado nominado en viernes.

