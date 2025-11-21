¡Contará todo! Ninel Conde ya prepara su docuserie y promete revelar episodios polémicos

En exclusiva para Ventaneando, Ninel Conde reveló que ya prepara su docuserie donde contará episodios polémicos de su vida, como el caso de Larry Ramos y Alejandra Guzmán. Además, contó cómo fue que aceptó la propuesta para integrarse al Tenorio Cómico en su temporada 2025 y recordó a Daniel Bisogno.