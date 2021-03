Andrea Legarreta opina que “no fue nada malo”, que su esposo Erik Rubín ventilara su amorío de una noche con Salma Hayek.

Andrea Legarreta asegura que “no fue nada malo” que su esposo diera a conocer su “amor” de una noche con Salma Hayek. Además, dijo que ella ya estaba enterada de eso y es una de tantas situaciones de la vida que han platicado juntos en su matrimonio.

Son situaciones que hemos platicado de la vida, nos hemos reído juntos, todos lo sabemos, no dijo nada malo, no dijo nada que perjudique a nadie, ¿qué más, chicos?

La también actriz dijo que lleva casi 21 años de casada y que su marido no diría algo que sepa que va a poner en riesgo algo o generar algo malo para su familia o para alguien más.

Si vieron la entrevista verán el tono en que lo platicó y era una plática de amigos, de cuates, echando desma... y mucho de lo que dijo ahí era de dominio púbico, ya se había dicho en otros medios

Andrea Legarreta dice que su marido estaba contando “cosas de chavo”

Visiblemente molesta, Andrea Legarreta insistió en que su esposo estaba contando “cosas de chavo” y si en aquel entonces probó, tomó, hizo o deshizo, pues es su bronca porque ella no estaba ahí, no le pintó el cuerno, no la engañó.

Gracias a dios Erik es un músico reconocido, talentoso, es chambeador, es un hombre de trabajo, es muy buena persona, es un gran ejemplo para sus hijas, no se pueden hacer las cosas más grandes de lo que son y claro que estaba en el grupo mas famoso de México, entonces obviamente tenía las puertas abiertas para muchas cosas, pero ahora Erik es un hombre de 50 años que lleva casi 20 años sin beber una gota de alcohol

