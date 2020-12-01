Christian Chávez podría estar a un paso de ser vinculado a proceso por la presunta agresión contra su expareja.

Mientras Christian Chávez asegura que la carpeta de investigación en su contra está archivada, tras supuestamente haber agredido a su expareja, el maquillista holandés, Maico Kemper, Óscar Mora, abogado de este, compartió con Ventaneando que cada vez están más cerca de lograr que se vincule a proceso al ex RBD.

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La carpeta en cuanto a datos de prueba útiles para una audiencia en la que podríamos vincular a proceso a Christian, esté en un 85/90 por ciento lista. La vinculación a proceso no implica que a una persona se le detenga forzosamente, la vinculación a proceso implica básicamente que, en este caso, que la parte imputada quede sujeta formalmente a un proceso penal ante un juzgado. Tenemos entendido que hay una presentación, un concierto del grupo musical al que pertenece el señor Christian, a finales de diciembre, la idea es que se lleve a cabo la audiencia inicial en esos días

Christian, desde hace unos meses, se mudó a Miami, Florida, para trabajar en una importante telenovela; sin embargo, la defensa del Maico Kemper asegura que esto podría jugar en contra del actor, pues un juez podría temer que este se diera a la fuga y se podría ver en la necesidad de adelantar su arresto.

Se justifica que se quede dentro de la prisión durante el desarrollo del proceso, porque se puede dar a la fuga en cualquier momento

El abogado considera que el mismo Christian Chávez, es quien está dejando que todo este proceso se complique todavía más al no darle la atención que amerita.

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