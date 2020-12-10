Surgen nuevas denuncias contra Larry Ramos por fraude y desfalco, según confiesa el abogado Alexander Fox.

Increíble pero cierto, en Miami, Florida, siguen sumándose víctimas de Larry Ramos, actual pareja de Ninel Conde, que lo acusan de fraude y desfalco.

Lo sabe bien Alexander Fox, abogado de Guillermo Carvajal y Cinthia Velarde, exmánagers de Alejandra Guzmán, quienes forman parte de la larga lista de engañados por el colombiano.

Fox ha sido contactado por algunas de estas nuevas víctimas, a quienes ha recomendado acudir directamente al FBI.

Me han contactado muchas otras víctimas y las he puesto en contacto con el agente del FBI, que está manejando la investigación. Me han preguntado si vale la pena empezar un proceso civil. Yo les he dicho que no gasten dinero, pues la manera que yo veo más eficaz, es la de ponerlos en contacto con el FBI y que ellos los ayuden

Son entre 10 y 13 personas a las que él ha causado mucho daño. Hace un par de semanas, él todavía estaba tratando de reclutar nuevas víctimas a su esquema piramidal. Ojalá puedan pasar la voz para que nadie le de un solo peso a ese individuo. Es un mentiroso y un criminal

Te puede interesar:

EXCLUSIVA: Lupillo Rivera recuerda a su fallecida hermana Jenni Rivera en su aniversario luctuoso.

Pero, ¿qué sucederá con el video que se filtró en las redes sociales, donde Larry Ramos explicaba de manera detallada, cómo le pagaría a un grupo de demandantes defraudando a otras víctimas?

Nosotros ya enviamos ese video al FBI, ellos también lo tienen

Alexander afirma que hay pruebas suficientes para lograr que Larry pise una cárcel federal en Estados Unidos:

Él presentó contratos por escrito a mis clientes y yo me imagino que a todas las demás víctimas. Todas las pruebas ya están documentadas. Si él sigue mintiendo, va a empeorar su situación. Él puede ir preso porque sabe lo que hizo, está todo completamente documentado y no tiene salida

El proceso de justicia criminal es lento, pero un proceso aplastante. A él le van a presentar cargos, pero la pandemia ha demorado el proceso. Aunque él esté en México, Pakistán, India, China o Colombia, lo van a ir a buscar

También te puede interesar:

EXCLUSIVA: Adrián Uribe nos comparte algunos detalles sobre la llegada de su pequeña hija Emily.

