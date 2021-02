Frida Sofía asegura que siempre amará a su mamá Alejandra Guzmán y responde a su llamado para reencontrarse.

Frida Sofía afirmó que siempre amará a su mamá Alejandra Guzmán y responde a su llamado para reencontrarse de manera positiva, pues siempre ha estado en el hogar que le dio

la rockera.



Yo siempre he estado con los brazos abiertos, yo nunca me fui a ningún lugar, no entiendo porque dice que regrese, yo la voy a amar siempre, sí hay diferencias, sí hay chocones y es algo bien difícil de explicar, las acciones hablan mucho y los hechos son los hechos y las palabras se las lleva el viento

La también cantante explicó que ella sigue viviendo en el mismo departamento en Miami que le regaló su madre; además, le agradeció por darle ese hogar que sí valora, pero al cuál la Guzmán nunca ha ido.

Te puede interesar: La vedette Lyn May confiesa su problema en el rostro que la llevó al borde del suicidio. VIDEO

Frida Sofía solo tiene buenos deseos para su madre

Frida Sofía responde al llamado de Alejandra Guzmán para reencontrarse y afirma que siempre amará a su mamá. #Ventaneando 📺

Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/qsPvkIRZPZ — Ventaneando (@VentaneandoUno) February 10, 2021

La intérprete de ‘Mala Hierba’ cumplió 53 años el pasado 9 febrero, así que Frida Sofía aprovechó para enviarle sus mejores deseos a través de las cámaras de Ventaneando.

Que encuentre la felicidad, que ojalá un día en serio me quiera abrazar, sabe donde estoy, ella sabe que siempre la voy a amar, pero también me toca a mí amarme y demostrarme a mí, si me han dado unas buenas madri... a mi autoestima

También podría interesarte: Vadhir Derbez confiesa que su familia no lamenta que sus vidas se hayan vuelto más públicas con ‘De Viaje con los Derbez’.

La modelo aseguró que no la ha visto en tanto tiempo a la rockera, que no puede decir lo que le quiere decir, ya que no hay comunicación desde hace mucho tiempo.

Ha sido inexplicable, si ustedes no lo entienden menos, yo, la mejor vibra, lo que tenga que pasar esta en manos de Dios, lo que tenga que pasar que pase y agradecer lo que tiene

Con 28 años, Frida Sofía busca hacer historia en la música y los negocios, pues recientemente grabó el videoclip de ‘Noche Perversa’ de Grupo Ensamble en Fresno, California y buscará su camino también en los negocios, pues aseguró que su madre “no la mantiene”.