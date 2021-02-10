La vedette Lyn May confiesa su problema en el rostro que la llevó al borde del suicidio. VIDEO

Lyn May confesó en una entrevista cómo es que estuvo al borde del suicidio por un arreglo estético mal hecho, en el que en lugar de inyectarle colágeno, le inyectaron aceite de cocina.

La actriz explicó que ella era una mujer joven e inexperta cuando decidió hacerse dicha operación porque creyó que se iba a sentir muy bien, pero al año comenzó a experimentar comezón y otros malestares.

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La vedette dijo a Ventaneando que ella comenzó a sentir bolitas en diversas partes de su cara y que le empezaron a generar una picazón importante que fue el primer síntoma que dictó que algo no le habían hecho bien en su cirugía.

Me la he pasado buscando en muchos consultorios la solución para mi problema, incluso he viajado a los Estados Unidos, he sufrido mucho, yo ya quería suicidarme, ya no quería salir... esta es una de las cosas más feas que me han pasado.

Pese a todo, la vedette salió adelante y se mantuvo de pie y recibió apoyo de muchas de sus compañeras que fueron parte de la época y de los programas de televisión.

Lyn May aún sigue en tratamiento por un mal procedimiento estético

Por fortuna, Lyn May señaló encontró a un doctor el cual la ha apoyado con la lucha contra esas bolitas que hasta la actualidad le han salido, pero poco a poco luce mejor de su rostro, solo que no ha continuado con su tratamiento es la pandemia de COVID-19.

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