Vadhir Derbez confiesa que su familia no lamenta que sus vidas se hayan vuelto más públicas con ‘De Viaje con los Derbez’.

Vadhir Derbez invitó a ver la segunda temporada de 'De Viaje con los Derbez' porque hay bastantes sorpresas, pues no lamentan que sus vidas se hayan vuelto mas públicas y descartó la participación de Mauricio Ochmannn.

Ya conocen a toda la familia, por qué no darles una cara real y que nos vean cómo convivimos y cómo somos y vernos un poquito más reales

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El actor habló de su participación en la película de terror 'The Seventh Day', proyecto al que llamó muy emocionante porque lleva ya varios años haciendo castings en Estados Unidos para cintas de Hollywood.

Buscando este crossover voy a tener mi primer protagónico completamente en inglés con actores ya de una talla bastante grande en Estados Unidos

Vadhir Derbez tiene muchos proyectos además de 'De Viaje con los Derbez'

El también cantante explicó que movieron el estreno de febrero hasta nueva fecha por la pandemia por el Coronavirus, pero confía en que ya no tarde tanto.

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En cuanto la música, Vadhir Derbez dijo que prepara un tema nuevo estilo balada romántica, en el que hará un dueto con Ximena Sariñana.

