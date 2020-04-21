Daniela Toussaint, quien denunció a Mario Bautista acusó al abogado, Alejandro Pineda, por agredirla físicamente.

Daniela Toussaint, una de las cuatro chicas que denunciaron públicamente a Mario Bautista, señalándolo de haberlas invitado a su casa de Acapulco, donde según su relato fueron obligadas a cometer actos sexuales, obtuvo este lunes una orden de restricción en contra de Alejandro Pineda, el abogado que las representaba en el caso.

Lo señala de haberla agredido físicamente el pasado 10 de abril por negarse a falsear información en torno al tema para lograr sacar de Mario Bautista una tajada económica.

Y es que según dicen, el abogado pretendía hacerlas pasar por secuestradas, también atribuye a Pineda el hacerla pasar por menor de edad, aunque en realidad tiene 18 años.

Así lo declaró a una revista, en la que también contó que apenas una semana antes de viajar a Acapulco fue que conoció a las otras tres chicas de nombre, María Isabel, María Inés y Alexa.

También dijo que en la casa donde llegaron a Acapulco sí ocurrieron los hechos originalmente narrados por ellas, pero en su caso, Mario Bautista no la violó, aunque sí sostuvo relaciones con el youtuber, Sebastián Arango.

Ante semejante versión, el abogado, Alejandro Pineda, la señala de ser una proxeneta:

Yo las asesoré. Eso que está diciendo fue porque cobró 80 mil pesos y les consta a sus compañeras que tiene engañadas por la nota pasada. Yo estaba firme, fui engañado al igual que usted y se lo voy a decir: María Inés llevaba 15 días trabajando como prostituta

Todo lo hizo planeado esa mujer, el perfil que tiene es el de destructiva. Su verdadero nombre es Renata Toussaint Fonseca. Tengo muchas pruebas que la van a hundir con tan solo exhibirlas. Tengo tres celulares de ella, donde tiene las conversaciones de las niñas que le están diciendo que necesitan trabajar

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Reveló que Daniela es de lo más engañoso y que a través de su celular pudo conocer algunos aspectos de su vida como recetas falsificadas, audios, videos, amenazas y su crisis psicótica:

Todo es mentira, todo lo está haciendo adrede. Descubrí yo que es proxeneta. Tengo las conversaciones, las llamadas, los audios, tengo todo de la niña para comprobar que mintió y que engañó a todos

Tengo pruebas para mostrar que María Inés se prostituye. Que su hermana Isabel tuvo su primer cliente antes de ir a Acapulco. Yo tengo grabada la conversación donde ella me propone mandar a hacer INES falsas y yo le digo que no

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