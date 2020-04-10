Daniela, una de las denunciantes de Mario Bautista, reveló que sufre amenazas contra ella y su familia.

Daniela, quien es una de las cuatro jóvenes que señalaron a Mario Bautista de corrupción de menores en una entrevista con Ventaneando, reveló que fue a dar al hospital en Guadalajara, víctima de una crisis nerviosa, debido a las constantes amenazas que ha recibido desde que destaparon su historia con el cantante.

Entre lo que compartió la joven, fue que su madre recibió amenazas en la vía pública y ofreció otros detalles de la persecución que se ha desatado en su contra y de su familia, sin precisar si se trata de gente cercana a Mario.

Han sido unos días muy difíciles para mí… Porque mi familia y yo hemos recibido amenazas de los seguidores (de Mario) y de gente que no conocemos. Estoy cansada de tanto odio que recibimos.

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Asimismo, refirió que sus datos personales fueron revelados en redes sociales. “Recibí una imagen de la dirección de la casa de mi mamá y de mi abuela”.

En ese mismo sentido, reveló tras toda esta situación que tiene miedo de lo que pueda suceder. “Tengo miedo de que el día de mañana yo ni siquiera pueda salir a la calle porque hay un loco que me conoce o me quiera hacer daño”, aseguró.

Los comentarios son muy fuertes, nos desean la muerte, nos insultan con palabras de que somos fáciles, de que vendemos nuestros cuerpos; yo creo que aquí lo relevante no es eso, es lo que sucedió y lo que se hizo de nosotras, cómo se abusó y se aprovecharon

Finalmente, reconoció que uno de sus mayores temores es saber que su familia sufre por sus actos.

Me partiría el alma que un día me digan que algo le pasó a mi mamá por mis acciones y por mis decisiones; eso es algo que podría soportar

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