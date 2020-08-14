Marysol Sosa, hija de José José, no sabe quién cobra las regalías por las canciones que su papá compuso.

Hace unos días trascendió que José Elías Moreno, vicepresidente de la ANDI, confirmó que dicha institución tiene en sus arcas regalías relativas al trabajo de José José como intérprete. Su hija, Marysol Sosa, afirma que no ha sido enterada del asunto:

Yo ya llevo muchos años siendo miembra de la ANDI, porque también he trabajado y he hecho mis cosas. Soy hija de quien soy hija, pero también yo misma he participado en la ANDI, desde hace muchos años. Ahorita, la neta, no hemos estado en comunicación

Lo cierto es que donde sí hay regalías disponibles por el trabajo de José José es en BMI, la organización homóloga de la Asociación de Autores y Compositores en Estados Unidos. Así lo precisa Roberto Cantoral Suki, director general de la SACM:

En el caso de José José, hay que recordar que él fue intérprete. Sí fue autor de dos o tres obras, pero su fuerte fue principalmente como intérprete

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Lo curioso es que nadie tiene la certeza de quién cobra dichas regalías:

Las obras están registradas en BMI en Estados Unidos y, en este momento, le deberían estar pagando a sus herederos

Marysol afirma que su papá compuso algunos temas; sin embargo, no sabe quién cobra las regalías:

Mi padre llegó a escribir alrededor de tres temas. Tengo entendido que están todos registrados ahí. Sería interesante saber si ese dinero continúa ahí o alguien lo está cobrando

Para rematar, respondió cómo va la demanda para que Sara Sosa y Sara Salazar expliquen bajo qué circunstancias murió José José, una vez que los juzgados en México ya abrieron:

Ya vendrá el momento en que nos tengamos que ver con cierta gente

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