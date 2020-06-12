Mauricio Islas recuerda a su amiga Edith González a un año de su fallecimiento: “Siempre tenía una sonrisa”.

Al cumplirse el primer aniversario luctuoso de Edith González, Mauricio Islas, uno de sus más entrañables amigos, recordó el gran ser humano que fue en vida:

Era un ser con ganas de hacer muchas cosas todavía, quería ayudar a muchas personas, quería ayudar al gremio actoral con el ANDA

Siempre tenía una sonrisa. Te daba un comentario, te daba cosas positivas y lo que nos demostró al final y durante todo su proceso que le tocó vivir, es que fue una gran guerrera

Destacó las múltiples virtudes de La Güera, pues irradiaba luz en cualquier lugar que pisaba; debido a su carisma e inigualable sonrisa:

Me quedó con su lucha, me quedó con su sonrisa, me quedó con sus ganas de vivir. Fue una mujer muy culta, una mujer que le gustaba leer mucho y le gustaba el arte

Fue una mujer muy clara en lo que buscaba, me siento honrado de trabajar varias veces juntos y q eso forjó una amistad tan bonita entre nosotros; terminó siendo mi comadre

Islas desea que sus hijas, Camila y Frida, recuerden el legado que dejó Edith en la industria del espectáculo:

Recuerdo que una vez le dije: ‘Cuando mi hija crezca, le voy a decir quien eres y la mujer tan luchadora y guerrea que eres’. Siempre la vi trabajando, ideando cosas, jamás la vi triste o apachurrada

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Carmen Salinas recuerda a Edith González con inéditas anécdotas.

Pocos saben que fue en plena temporada de la obra Aventurera, que Edith González recibió la noticia de que se convertiría en madre. Y menos de que al compartirla, también dejó en el aire la incógnita de quién era el padre.

Así lo relata Carmen Salinas, al hacer una remembranza de estas y otras entrañables anécdotas, que vivió tras bambalinas con la añorada Edith:

Me acuerdo cuando nos platicó: ‘¿Qué crees Carmelita? Estoy esperando’. Así, sin comentarios, ella era muy discreta

Voy a cometer una indiscreción ahorita. ‘Chato’ tenía un amigo que trabajaba en gobernación y le decía ‘Ahí viene la Aventurera’, porque le traían todos los platillos que a ella le gustaban. Le encantaba la comida japonesa y nos pedía que apagáramos todas las cámaras para que nadie viera que estaba con el jefe. Ahí se gestó la historia de Constanza

Aún después de dar a luz, Edith siempre fue muy discreta sobre el padre de la niña.

Carmen también recuerda que el personaje de Aventurera llegó a manos de Edith de manera fortuita, pues estaba pensado para Itatí Cantoral, misma que canceló la audición.

Tiempo después, descubrió a Edith bailando música tropical y se ganó el papel a base de esfuerzo y dedicación.

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