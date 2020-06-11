Eduardo Santamarina recordó la época en la que sufrió alcoholismo y depresión: “Me escondía en hoteles”.

A pesar de éxito y la fama, Eduardo Santamarina, terminó sumido en el alcoholismo en alguna época de su vida. ¿Cómo logró salir de este infierno y reconstruir su vida? El actor reveló que fue gracias a que se sometió a rehabilitación y a terapias grupales, en las que hasta hoy participa:

Era tanto el vacío que tenía yo; no me gustaba mi familia, no me gustaba mi trabajo, no me gustaban mis amigos, no me gustaba nada

Vivir eso es muy doloroso, porque dices: ‘Tengo una familia’. Estaba tan bien todo, ¿y qué no te guste nada?, es muy doloroso. Yo me escondía en los hoteles para no ser perseguido por mi familia o la pareja que tuviera en turno

El actor mexicano confesó que cayó en un estado de depresión y terminó en busca de sexoservidoras para afrontar su soledad:

A mi familia no le gustaba verme así. Yo tenía la necesidad de hablar con alguien y con las únicas personas que hablaba, porque les pagaba, eran las sexoservidoras. Les hablaba y no era para tener relaciones sexuales, sino para hablar con ellas

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Santamarina se dio cuenta que debía cambiar conductas negativas en su vida y recurrió al apoyo de especialistas:

Imagínate la depresión y el dolor que yo traía; la necesidad de hablar con alguien. Hasta que dije: ‘¿Qué quiero hacer de mi vida?’ Me interné en una clínica y es lo que a mí me ha funcionado

Reveló si la enfermedad le costó su matrimonio con Itatí Cantoral:

No, cuando yo me casé con Itatí, yo acababa de salir de la clínica. Me casé gracias a Dios, sobrio. Mis hijos van a cumplir 20 años, nunca me han visto con una copa en la mano

Eduardo vive apoyado por su familia y en grupos de alcohólicos en recuperación, pues teme a una posible recaída:

Gracias a las terapias, a mi grupo, a mi familia, a Mayrín, a mis hijos. Gracias a Dios, Eduardo es otro; volví a nacer. Hay un Eduardo antes y uno después

En mis grupos vivimos en ‘solo por hoy’, porque están las recaídas

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