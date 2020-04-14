Noelia anunció que donará comidas a los médicos y enfermeras mexicanos que hacen frente al coronavirus.

La cantante Noelia reconoció que se sumará a lista de famosos que han hecho acciones de buena fe para ayudar a varias personas en medio de la crisis sanitaria que se vive en el mundo.

Al respecto, detalló que ella ha decidido apoyar a los profesionales de la salud que están haciendo frente al coronavirus en México regalándoles comida.

Es lo menos y lo mínimo que puedo hacer por un país que me ha dado mucho como lo es México, entonces, sí, vamos a estar dando 50 comidas o cenas diarias por los próximos noventa días

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Asimismo, la intérprete de temas como Tú y Candela aseguró que este es un momento de reconocer la labor del personal médico y hacerlos sentir queridos.

Hay que apapachar y hacer sentir bien a los especialistas que están combatiendo la pandemia, a las enfermeras, a los doctores, que son nuestros héroes porque son los que están combatiendo y peleando como soldados contra este enemigo; hay que hacerlos sentir queridos y apapachados y hay que ayudar en la manera en que nosotros podamos

Con la misma intención de ayudar a los más necesitados, exhortó a los demás famosos a sumarse a movimientos en apoyo a los sectores vulnerables.

Yo quiero exhortar a todos mis compañeros que como yo se han dedicado a entretener, si bien, está padre hacer TikTok, brincar, cantar y hacer chistes, en estos momentos la gente necesita ayuda, necesita comer y nosotros los artistas tenemos una responsabilidad muy grande, más allá de solo hacer a la gente reír

Finalmente, insistió en la necesidad de apoyar los médicos y enfermeras. “La gente necesita ayuda y nuestros héroes necesitan que los apoyemos y estemos ahí para ellos”, concluyó.

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Mantener la calma

Vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus es en promedio de 6% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra de víctimas mortales por el Covid-19 que se ha mencionado del 12% corresponde a Italia que fue el foco del brote en Europa. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.