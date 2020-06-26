Rosario Murrieta estudió Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM.

Comenzó su carrera en el periodismo como correctora de estilo del diario Novedades, donde también fue reportera y jefa de la Sección de Espectáculos durante diez años.

Fue comentarista invitada del programa de radio “El Canto del Gallo” al lado de Juan Calderón en Radio ACIR.

Ingresó a TV Azteca como parte del equipo de comentaristas del programa “Caiga quien caiga”, producido por Pati Chapoy.

Desde 1998 es jefa de información de “Ventaneando”, el programa de Espectáculos número uno de la televisión mexicana, con 24 años ininterrumpidos al aire.

Además de “Ventaneando”, su trabajo en el Estudio de Espectáculos dirigido por Pati Chapoy, se ha diversificado a lo largo de más de veinte años.

Ha figurado como editorialista y productora ejecutiva de “Los 25+ del espectáculo”, así como de otros programas de investigación periodística como “La Historia Detrás del Mito” y “Tras las rejas”.

Su historial como productora incluye también múltiples programas especiales sobre la vida y obra de Juan Gabriel, Celia Cruz, Jenni Rivera y Julio César Chávez, a propósito de las bioseries que TV Azteca transmitió sobre estas figuras, además de las transmisiones especiales en torno a las muertes del propio Juan Gabriel y José José.

En marzo de este año 2020 fue invitada a formar parte del panel de periodistas de "Ventaneando".