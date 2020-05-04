Marisol Castro hace nuevas declaraciones sobre la muerte de Valentín Elizalde con las que deja muchas dudas.

Por muchos años Tano Elizalde ha sido considerado el afortunado sobreviviente del asesinato de su primo, el reconocido cantante de regional mexicano Valentín Elizalde, mismo que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2006 a la salida de su presentación en un palenque en Reynosa, Tamaulipas en donde lo mataron en su vehículo junto con su mánager Mario Mendoza.

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¿Pero fue solo suerte lo que permitió salir con vida a Tano Elizalde o fue una emboscada en la que su primo participó?, Marisol Castro, esposa de Tano Elizalde respondió las preguntas de Ventaneando.

Pues ese día Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso. No quería ir, muchas veces me dijo que no quería ir. Él prefería, pues que Mario había agarrado esa fecha, que él no sabía porque había agarrado esa fecha y porque así. Ahora que pasa el tiempo, pues por los hermanos de Vale me vengo a enterar que fue él, el que agarró esa fecha y su nerviosismo, pues no lo entiendo

Marisol Castro reveló que esa fecha ya estaba apartada para tener otra presentación, pero ante la insistencia de su primo decidieron cancelar y asistir a Reynosa.

Ellos se iban a ir a trabajar a Tijuana y cancelaron porque Tano estuvo insistiendo en irse a Reynoso y Vale no quería ir, eso me dijo la señora Camila, mamá de Valentín, que Vale muchas veces le dijo ‘mamá no quiero ir, pero Tano agarró la fecha y pues tengo el compromiso’ y por eso fue

Tano Elizalde siempre hizo responsable del atentado al mánager del cantante, pero también falleció en el atentado que terminó con la vida de Valentín Elizalde.

Fue como dos semanas, como dos semanas que cancelaron Tijuana para presentarse en Reynosa. Tano siempre hizo responsable a Mario, siendo que él fue el que agarró la fecha, pero pues Mario ya no estaba para defenderse

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En una segunda entrega conoceremos los detalles de los hechos al momento del asesinato del cantante a su salida del palenque en Reynosa, Tamaulipas.