Valentina López detalla que el cuerpo de Óscar Chávez fue cremado y no confirma su muerte por Covid-19.

En una entrevista exclusiva para Ventaneando, la encargada de prensa del cantautor mexicano Óscar Chávez, Valentina López, detalló que, debido a los protocolos actuales, el cuerpo del fallecido compositor fue cremado la noche del jueves 30 de abril.

Las medidas son bastante claras por la seguridad de todos y el maestro fue cremado ayer en la noche

Asimismo, destacó que no puede confirmar que la muerte del cantante mexicano, ocurrida este 30 de abril, sea consecuencia de Covid-19.

No puedo decir que fue Covid-19, lo que nosotros sabemos es que era sospechoso de Covid-19, yo no tengo una confirmación, entonces pues no lo podría afirmar

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En ese mismo sentido, confirmó que el deceso del llamado ‘Caifán Mayor’ ocurrió en poco tiempo.

A nosotros nos avisaron el día que lo internaron y él estuvo un par de días en el hospital, entonces, dentro de todo, fue bastante rápido

Sobre los síntomas que presentaba el maestro Chávez, Valentina López refirió:

A nosotros nos avisaron que tenía fiebre y algún otro síntoma, y al tratarse de una persona de la tercera edad, tomaron las medidas necesarias y lo trasladaron al hospital

De igual manera, reiteró que pese a las declaraciones de algunas autoridades sanitarias que afirmaron que Óscar Chávez murió a causa de una neumonía relacionada a Covid-19, ella no puede confirmar la versión.

Yo lo que tengo en la partida de defunción es que dice que es sospecha de Covid-19 y no conozco los resultados de esa prueba que le hicieron

Sobre el sentir de los familiares del intérprete de temas como ‘Por ti’, ‘Macondo’ y ‘Gracias a la vida’, destacó:

Están muy tristes, fue un golpe duro, pero también están muy conmovidos por las muestras de afecto de toda la gente, que han superado cualquier expectativa y demuestran que Óscar Chávez fue, sigue siendo y seguirá siendo una figura muy querida por el pueblo de México

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