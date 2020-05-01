Valentina López detalla que el cuerpo de Óscar Chávez fue cremado y no confirma su muerte por Covid-19.
La asistente del cantautor relató a Ventaneando que aún no conoce los resultados de la prueba que se le realizó al artista antes de fallecer.
En una entrevista exclusiva para Ventaneando, la encargada de prensa del cantautor mexicano Óscar Chávez, Valentina López, detalló que, debido a los protocolos actuales, el cuerpo del fallecido compositor fue cremado la noche del jueves 30 de abril.
Las medidas son bastante claras por la seguridad de todos y el maestro fue cremado ayer en la noche
Asimismo, destacó que no puede confirmar que la muerte del cantante mexicano, ocurrida este 30 de abril, sea consecuencia de Covid-19.
No puedo decir que fue Covid-19, lo que nosotros sabemos es que era sospechoso de Covid-19, yo no tengo una confirmación, entonces pues no lo podría afirmar
Te puede interesar:
Muere Óscar Chávez en un hospital de la Ciudad de México; tenía síntomas de Covid-19.
En ese mismo sentido, confirmó que el deceso del llamado ‘Caifán Mayor’ ocurrió en poco tiempo.
A nosotros nos avisaron el día que lo internaron y él estuvo un par de días en el hospital, entonces, dentro de todo, fue bastante rápido
Sobre los síntomas que presentaba el maestro Chávez, Valentina López refirió:
A nosotros nos avisaron que tenía fiebre y algún otro síntoma, y al tratarse de una persona de la tercera edad, tomaron las medidas necesarias y lo trasladaron al hospital
De igual manera, reiteró que pese a las declaraciones de algunas autoridades sanitarias que afirmaron que Óscar Chávez murió a causa de una neumonía relacionada a Covid-19, ella no puede confirmar la versión.
Yo lo que tengo en la partida de defunción es que dice que es sospecha de Covid-19 y no conozco los resultados de esa prueba que le hicieron
Sobre el sentir de los familiares del intérprete de temas como ‘Por ti’, ‘Macondo’ y ‘Gracias a la vida’, destacó:
Están muy tristes, fue un golpe duro, pero también están muy conmovidos por las muestras de afecto de toda la gente, que han superado cualquier expectativa y demuestran que Óscar Chávez fue, sigue siendo y seguirá siendo una figura muy querida por el pueblo de México
También te puede interesar:
¡Triste noticia! Paola Durante perdió a un tío debido al Covid-19 y nos relata entre lágrimas el calvario que vivió la familia.
Nos enlazamos vía telefónica con Valentina López, la manager de Óscar Chávez, quien nos ultimó detalles sobre el fallecimiento del cantante.