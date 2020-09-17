Olga Ortiz, hermana de Xavier Ortiz, reacciona a las dudas en torno a la muerte del exintegrante de ‘Garibaldi’.

Olga Ortiz, hermana de Xavier Ortiz, habló en exclusiva para Ventaneando sobre la estela de dudas que rodean la trágica muerte del cantante.

Entre ellas, la sospecha de que pudo no tratarse de un suicidio, debido a que, según se ha filtrado, su cuerpo estaba casi al ras del piso:

Eso me lo dijo mi hermano: ‘¿Tú supiste que le quedaron los pies así?’ Me solté a llorar. Cuando supe que se quitó la vida, no lo aceptaba y cuando supe esas cosas, siguieron las dudas. Ya queremos pararle a esto. Lo que tenga que decir la autoridad, que lo diga, queremos darle carpetazo a esto

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Olga Ortiz confirma en EXCLUSIVA que su hermano Xavier Ortiz estaba triste por no poder ver a su hijo y que pensaba acudir a un psiquiatra.

Olga refrendó que muy pocas personas pudieron ver el cuerpo de Xavier en su domicilio de Guadalajara:

Es muy raro todo. Solo lo sabíamos nosotros y de nuestra boca no salió, pero ya se supo. Las únicas personas que lo pudieron ver fue el tío del licenciado, amigo de Xavi, que fue quien encontró el cuerpo. Mi familia directa fue la primera que llegó y estaban muy impresionados

Uno no sabe, a lo mejor hay zonas del cuerpo que son más sensibles y le quitan el conocimiento a uno. No sé, ya lo dirán las autoridades

Sin embargo, Olga Ortiz ya no desea indagar en el fallecimiento del cantante, pues quiere darle carpetazo al asunto:

Yo ya no quisiera seguir especulando porque me enferma pensar que no fue voluntad de él y eso me revuelve el estómago. Es difícil pensar que alguien tome la salida de quitarse la vida, pero es peor la sospecha de que alguien lo provocó

Estábamos buscando una nota, cualquier indicio que nos pudiera decir algo. Levantaron el colchón, movieron mesas y todas esas cosas. Vieron el teléfono de Xavier y también se lo llevaron

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