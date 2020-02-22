Eddy Vilard y Sofía Aragón serán los nuevos conductores de la próxima temporada de ‘La Voz’. Aquí los detalles.
El dúo de famosos habló ante las cámaras de ‘Ventaneando’ para expresar cómo se sienten tras ser elegidos como los responsables de la conducción.
En exclusiva para el programa de Ventaneando, las estrellas Eddy Vilard y Sofía Aragón anunciaron una buena noticia, pues serán los nuevos conductores de la próxima temporada de La Voz, quienes darán un toque más juvenil y fresco en la producción.
Exatlón está a punto de acabar, su lugar será ocupado por uno de los reality shows que ha sido todo un éxito: La Voz. Se tratará de la segunda temporada que se transmitirá en TV Azteca, por lo tanto, los detalles ya están saliendo como quiénes serán los conductores.
Ante esto, Eddy Vilard y Sofía Aragón mencionaron para el público de Ventaneando que serán los próximos encargados de dirigir la conducción del programa, el cual se transmitirá los días lunes y martes a las 19:30 a partir del 30 de marzo.
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Eddy mencionó que se sentía feliz y listo para ya comenzar con el programa, el cual pinta ser todo un éxito:
Estoy muy feliz de pertenecer a una de las franquicias más exitosas alrededor del mundo (…) estamos listos, con mucho entusiasmo y van a haber cosas extraordinarias
Asimismo, Sofía Aragón también habló al respecto sobre cómo se encuentra tras ser parte de esta nueva temporada:
En el momento en el que a mí me dijeron ‘te vamos a dar la oportunidad en esta plataforma’ supe que tengo que responder con todo este trabajo, con toda esta preparación y con todas estas ganas (…) Es la oportunidad más grande que me ha dado TV Azteca
Por su parte, Eddy Vilard reveló que es una oportunidad maravillosa y aseguró que le dará al público cosas nuevas y diferentes, siendo así que lo disfrutará mucho.
Anteriormente ya se había dado a conocer quiénes serán los coaches que evaluarán a los participantes: Belinda, Ricardo Montaner, María José y Christian Nodal.
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