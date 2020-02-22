Eddy Vilard y Sofía Aragón serán los nuevos conductores de la próxima temporada de ‘La Voz’. Aquí los detalles.

En exclusiva para el programa de Ventaneando, las estrellas Eddy Vilard y Sofía Aragón anunciaron una buena noticia, pues serán los nuevos conductores de la próxima temporada de La Voz, quienes darán un toque más juvenil y fresco en la producción.

Exatlón está a punto de acabar, su lugar será ocupado por uno de los reality shows que ha sido todo un éxito: La Voz. Se tratará de la segunda temporada que se transmitirá en TV Azteca, por lo tanto, los detalles ya están saliendo como quiénes serán los conductores.

Ante esto, Eddy Vilard y Sofía Aragón mencionaron para el público de Ventaneando que serán los próximos encargados de dirigir la conducción del programa, el cual se transmitirá los días lunes y martes a las 19:30 a partir del 30 de marzo.

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Eddy mencionó que se sentía feliz y listo para ya comenzar con el programa, el cual pinta ser todo un éxito:

Estoy muy feliz de pertenecer a una de las franquicias más exitosas alrededor del mundo (…) estamos listos, con mucho entusiasmo y van a haber cosas extraordinarias

Asimismo, Sofía Aragón también habló al respecto sobre cómo se encuentra tras ser parte de esta nueva temporada:

En el momento en el que a mí me dijeron ‘te vamos a dar la oportunidad en esta plataforma’ supe que tengo que responder con todo este trabajo, con toda esta preparación y con todas estas ganas (…) Es la oportunidad más grande que me ha dado TV Azteca

Por su parte, Eddy Vilard reveló que es una oportunidad maravillosa y aseguró que le dará al público cosas nuevas y diferentes, siendo así que lo disfrutará mucho.

Anteriormente ya se había dado a conocer quiénes serán los coaches que evaluarán a los participantes: Belinda, Ricardo Montaner, María José y Christian Nodal.

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