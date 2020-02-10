Dulce estalla contra Brayan Franier Álvarez Rojas, alias Manuel José, quien insiste ser hijo de José José.

La cantante Dulce criticó a Brayan Franier Álvarez Rojas, alias Manuel José, al opinar sobre la insistencia de éste en decir que es un supuesto hijo de José José.

La cantante aseguró que el joven está en todo su derecho de hacer sus intentos para trabajar, pero que la familia sí debe estar de acuerdo en utilizar el nombre del llamado Príncipe de la Canción para crear el suyo.

Es muy delicado porque el muchacho da la duda de que pudiera ser hijo de José José y todos sabemos que no lo es. Entonces pienso que debería preocuparse por abrir él su propia carrera, hacer sus propios éxitos, y también cantar los homenajes a José José

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Dulce lamentó que tanto Marysol como José Joel no hayan tenido el tiempo suficiente para asimilar su duelo por la muerte de José José, a raiz de tantos conflictos alrededor de la pérdida de su padre.

Parece que los problemas no se les acaban los muchachos, pobrecitos, porque después de todo lo que sufrieron por encontrar el cuerpo y todo lo que han tenido que enfrentar con la familia del otro lado, todavía seguir con extraños

Por último, negó categóricamente que quiera apoyar a Sara Sosa ahora que la hija menor de José José anunció que quiere lanzarse como cantante, pues aseguró que ha estado mal aconsejada.

No, no. yo mi amistad la tengo con los de este lado, yo lamento mucho lo de Sarita porque es hija de mi amigo, pero creo que es una muchacha que ha estado muy mal aconsejada, yo no creo que sea una mala persona, creo que está mal influida (sic)

Y este fue el mensaje que le envió a Alejandra Ávalos, luego de que ésta opinara que la herencia de José José debería quedar en manos de Sara Sosa:

Nadie la llamó, con todo respeto, yo la quiero mucho, pero qué tiene que estar haciendo Alejandra Ávalos ahí, no quiero ofenderla, ninguno somos juez, ahí es una familia que debe tomar sus propias decisiones

La cantante Dulce se presentará este próximo 14 de febrero con dos funciones en el Lunario del Auditorio Nacional.

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