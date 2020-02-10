Esta es la razón por la que Eminem se presentó casi 18 años después en la entrega de los premios Oscar.

La entrega número 92 de los premios Oscar, estuvo marcada por grandes momentos. Uno de estos fue la inesperada actuación de Eminem, cantando Lose Yourself, que terminó con los aplausos de los asistentes.

El también cantante de The Real Slim Shady publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, haciendo alusión a su desinterés por asistir a la gala hace 18 años, cuando tenía la nominación a Mejor Canción Original por la película 8 Mile.

Miren, si tuvieran otra oportunidad… Gracias por invitarme @TheAcademy. Siento que me haya tomado 18 años llegar aquí

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Look, if you had another shot, another opportunity... Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo — Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020

Diversas fuentes aseguran que el años atrás el intérprete estadounidense no se presentó porque le pidieron cantan la versión censurada de Lose Yourself. Otras, aseguran que tenía miedo de perder ante los otros filmes nominados: Frida, Gangs of New York y Chicago.

Según la revista Variety, la presentación del rapero en los Oscar 2020 se llevó con total discreción: en los ensayos nadie tenía acceso y solo estaban sus compañeros de la producción.

Incluso había una cláusula que estipulaba que ante cualquier filtración del espectáculo, Eminem podría cancelar su presentación en la ceremonia.

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