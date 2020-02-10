Oscar 2020. Rodrigo Prieto y su mensaje inspirador a los fotógrafos mexicanos en la alfombra roja de los premios.

Rodrigo Prieto, nominado a Mejor Fotografía por su trabajo en la película El Irlandés (The Irishman), de Martin Scorsese, envió un mensaje inspirador a los fotógrafos mexicanos, esto durante su paso por la alfombra roja de los premios Oscar 2020.

El director de fotografía de la película The Irishman compartió cómo fueron sus inicios en el mundo del cine y su opinión de que cada vez sean más mexicanos los que aspiren a una estatuilla dorada.

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A lo largo de los últimos 10 o 15 años cada vez hay más de un mexicano representando al país. Yo creo que los que participamos, no importa de qué país seas, sino de contar la historia con el corazón

Rodrigo reveló que cuando empezó no tenía noción de que llegaría a trabajar en el cine; sin embargo, recordó que cada proyecto que ha hecho a lo largo de su carrera lo hace como si fuera lo más especial.

Creo que esa es la clave, no pensar ‘voy a llegar a estar en la alfombra roja de los premios Oscar’, la onda es hacer lo que estás haciendo con ganas y ya

Sobre la inclusión de las películas en la plataforma de streaming, Prieto señaló que lo que está sucediendo es ideal, porque las películas tienen mayor proyección y alcance al público.

Lo que pasó con ‘El Irlandés’, por ejemplo, es impresionante, porque se ha visto más que cualquier otra película que he hecho, la gente llega y me dice ‘la he visto 3 o 4 veces’

Por último, confesó que ha disfrutado mucho trabajar con Martin Scorsese y que han hecho una buena mancuerna, además de reconocer que la película El Irlandés ha sido una película épica en la carrera de ambos.

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