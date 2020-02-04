Mila le preguntó a Natalia Subtil por qué su papá no la quiere. Esto fue lo que la actriz le respondió a su pequeña hija.

Mila, la hija de Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori, le preguntó a su mamá por qué su papá no la quiere y, en exclusiva para 'Ventaneando', la actriz nos contó lo que sintió ante la interrogante.

Fue muy raro, de repente me pregunta para marcarle, yo marco, no le contesta, entonces sale la pregunta. Yo lloré, es muy triste, porque yo no sé qué contestar, pero al mismo tiempo tienes que pensar rápido

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Sobre el distanciamiento que Sergio Mayer Mori tiene con la pequeña Mila, Natalia recordó que no han tenido noticias de él desde Navidad, fecha en la que quiso contactarlo para que hablara con su hija.

Mi hija está intentando hablar con su papá desde Navidad y nada! Llora y dice que lo extraña. No conozco a un ser humano más egoísta que el. Hay un Dios que todo lo ve! — Natália Subtil (@nataliasubtil) January 19, 2020

Y a pesar de que otras mujeres se reflejan en ella y hasta le escriben para pedirle un consejo sobre la manera de salir adelante como madre soltera, Natalia no se considera una inspiración en este tema.

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Yo no sirvo para eso. Intento contestar de una manera general, porque cada una tiene su historia, lo que siempre digo es que tengan mucha fuerza, eso intento, pero no soy el ejemplo ni quiero serlo

En otro tema, compartió detalles sobre el lanzamiento de su propia línea de maquillaje, un proyecto alterno al modelaje y al mundo de la música en el que se siente muy feliz.

Estoy muy feliz, a la vez nerviosa con miedo, llevando todo adelante, sacando el arte de Natalia, expresándome de la manera que me encanta

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