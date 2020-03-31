El gobernador de Hidalgo y esposo de Victoria Ruffo, Omar Fayad dio positivo a la prueba del coronavirus.

Omar Fayad, el actual gobernador de Hidalgo y esposo de la actriz Victoria Ruffo ha confirmado que es uno de los contagiados del coronavirus. En una llamada telefónica que tuvo con los conductores de Ventaneando ha dicho cómo han sido los síntomas para él y el momento en el que se pudo haber enfermado.

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Su mujer en cuanto supo que había dado positivo al Covid-19 se alejó de su marido junto con sus hijos para poner a salvo su salud. Sin embargo, Fayad está en buenas manos siendo atendido constantemente para evitar que la fiebre aumente.

Fue a través de su cuenta de Twitter en la que dio a conocer esta noticia, pero decidió entrar en detalles en el programa de Pati Chapoy en donde dijo que esta es una de las peores experiencias que ha tenido en su vida por lo que espera que nadie se lo tome a broma y sepan que esto es real.

Omar también ha dicho que en días pasados llegó a tener 41° C de temperatura, pero que los dolores de cuerpo y de cabeza también son parte de la enfermedad y los describió como terribles. Recomienda que las personas mayores o con enfermedades crónicas degenerativas se cuiden pues son propensos a ponerse graves.

Todos los mexicanos debemos, de verdad, de cuidarnos porque lo que yo he vivido este fin de semana no se lo deseo a nadie, pero dudo que algunas personas de cierta edad pudieran aguantarlo. Es muy duro, muy violento y en horas te vienes para abajo

El gobernador de Hidalgo también invita a todos que, si se llegan a sentir mal no se automediquen, pues eso podría empeorar las cosas. Por otro lado, comentó cómo fue que se pudo haber contagiado.

Andaba visitando todas las clínicas y hospitales para la reconversión de áreas, vamos a necesitar muchas camas de hospitales, vamos a necesitar muchos ventiladores, monitores, áreas de terapia intensiva con las que ningún país cuenta con todo lo necesario para esto. Estaba muy preocupado haciendo visita en los hospitales, buscando alternativas por lo que estuve expuesto por los lugares concurridos

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Vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus apenas es del 0.7% al 1% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las cifras de víctimas mortales por el Covid-19 que se han mencionado entre el 2% y el 4% corresponden a países como China, donde se habría originado este virus. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.