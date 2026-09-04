Así se vivó la liberación de Luis de Llano tras ser detenido por incumplimiento de sentencia en el caso de Sasha Sokol

Luis de Llano fue arrestado la tarde del miércoles, 2 de septiembre, por incumplimiento de sentencia en el caso de Sasha Sokol. Tras casi 24 horas bajo arresto en el Centro de Sanciones Administrativas en San Fernando, Tlalpan, el productor fue puesto en libertad y resguardado por elementos de seguridad. Así se vivió el minuto a minuto de su liberación.