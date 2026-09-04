Jorge Ortiz de Pinedo celebra la liberación de Luis de Llano: “Espero que esté muy bien”

Jorge Ortiz de Pinedo no tiene más que buenos deseos para su colega, Luis de Llano, luego de confirmarse su liberación tras permanecer varias horas bajo arresto administrativo por incumplir su condena en el caso de Sasha Sokol. El actor también aprovechó nuestro lente para mandarle “muchos besos” a la ex-Timbiriche. En cuanto a la salud de Verónica Castro, Ortiz de Pinedo pidió a los medios que no se alarmen por su uso de oxígeno complementario.