Exclusiva | Kuno Becker quiere llevar a la gran pantalla los últimos días de vida de María Félix: “Si hubieras visto lo que yo vi, también lo harías”

En Ventaneando hablamos en exclusiva con Kuno Becker, con motivo al lanzamiento de su nueva película en Estados Unidos, “The Wedding Factory”. Durante la conversación, el actor nos compartió su experiencia al trabajar junto a Elsa Aguirre en una telenovela: “Era súper profesional”, aseguró; además de revelar sus deseos de llevar a la gran pantalla los últimos días de vida de su tía abuela, María Félix. “Si hubieras visto lo que yo vi, también lo harías”, señaló. Kuno también se mostró agradecido por no haber vivido la época de la “cancelación”, ya que se hizo famoso gracias a sus comentarios irreverentes.