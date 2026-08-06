MasterChef 24/7: Claudia reclama a Flor por no elegirla para su equipo (VIDEO)

Claudia se sinceró con Flor y le reclamó, aunque de forma relajada, por no haberla elegido para su grupo de trabajo en la “Batalla por equipos” de MasterChef 24/7. La cocinera de Guerrero seleccionó a Julio, Antrax y Luis, pero la tamaulipeca se quedó en espera de ser nombrada, pesé a que aseguró que le hizo señas a su compañera para ser incluida.