“Le he llorado muchísimo”; Patricia Reyes Spíndola se sincera sobre la pérdida de su hermana en Ventaneando
Patricia Reyes Spíndola visita los foros de Ventaneando para presentar su nueva obra de teatro, “Las Intocables”, y nos habla sobre la reciente pérdida de su hermana.
Los foros de Ventaneando reciben a Patricia Reyes Spíndola. La reconocida actriz nos habla sobre su nueva obra de teatro, “Las Intocables”; a cargo del productor Gabriel Varela. Durante su paso por el programa, la artista abordó la reciente pérdida de su hermana: “Le he llorado muchísimo”; señaló. Aquí la entrevista completa con todos los detalles sobre la puesta en escena.