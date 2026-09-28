“Le he llorado muchísimo”; Patricia Reyes Spíndola se sincera sobre la pérdida de su hermana en Ventaneando

Los foros de Ventaneando reciben a Patricia Reyes Spíndola. La reconocida actriz nos habla sobre su nueva obra de teatro, “Las Intocables”; a cargo del productor Gabriel Varela. Durante su paso por el programa, la artista abordó la reciente pérdida de su hermana: “Le he llorado muchísimo”; señaló. Aquí la entrevista completa con todos los detalles sobre la puesta en escena.