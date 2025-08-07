Paulina Rubio mandó a su hijo de 14 años solo de Miami a España viviendo momentos de terror
Paulina Rubio no acudió a su audiencia porque se encuentra de vacaciones en Grecia. Colate no acepta que la cantante haya enviado a su hijo solo en un avión.
Crédito foto: Mezcalent
Andrea Nicolás viajó solo de Miami a España y vivió momentos de tensión, ya que fue detenido por ser menor de edad. Posteriormente, un chofer lo recogió para llevarlo a un campamento al cual no estaba inscrito.
