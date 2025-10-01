inklusion logo Sitio accesible
¡Exclusiva! Pee Wee retoma su carrera musical y lanza mensaje a Pati Chapoy

Después de sus problemas con la ley en Estados Unidos por conducir en aparente estado de ebriedad, Pee Wee retoma su carrera musical. ¡Así lo contó en exclusiva!

Después de sus problemas con la ley en Estados Unidos por conducir en aparente estado de ebriedad, Pee Wee retoma su carrera musical con integrantes de Kumbia Kings y Kumbia All Starz. ¡Ojo al mensaje que le enviaron a Pati Chapoy.

