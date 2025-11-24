inklusion logo Sitio accesible
"¡Es una pelotudez!”, Cazzu reacciona a los rumores de colaboración con Belinda

Cazzu fue tajante sobre los rumores de colaboración con Belinda para lanzar un tema contra Christian Nodal, con quien tuvieron una relación amorosa en el pasado.

Cazzu fue tajante sobre los rumores de colaboración con Belinda para lanzar un tema contra Christian Nodal, con quien ambas tuvieron una relación amorosa en el pasado. Entre otras cosas, contó cómo hace para separarse de su hija Inti cuando debe dejarla varias días por trabajo. ¡Ojo a los enternecedores audios entre Cazzu e Inti!

