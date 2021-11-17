Pati Chapoy realiza inédita confesión al Escorpión Dorado.

Nuestra querida Pati Chapoy se divirtió a lo grande en el programa Al Volante con El Escorpión Dorado, donde ambos platicaron como grandes amigos.

El polémico luchador lanzó atrevidas preguntas a la líder de Ventaneando, quien contestó sin miedo a los cuestionamientos.

“¿Qué tan poderosa eres? Porque muchos te ven como la jefa y una de las mujeres más poderosas de la televisora”, arrancó el personaje creado por Alex Montiel.

Por su parte, Pati Chapoy confesó su secreto para ser una de las mujeres más exitosas de la pantalla chica.

Soy más poderosa por lo que me callo, no por lo que hablo. Hay muchas anécdotas que he vivido a lo largo de mi vida personal que ni siquiera las conocen la gente. No lo comento porque eso hace que yo logre tener una buena relación con otros artistas

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¿Quién será la sucesora de Pati Chapoy en Ventaneando?

Nuestra querida conductora y periodista quiere continuar haciendo lo que más le apasiona. Sin embargo, la mexicana ya está pensando en sus posibles sucesoras.

Una vez tomé la decisión de quién se podía quedar. Es más, lo hablé con esa persona, me senté con ella y le dije: ‘¿Estás dispuesta? ¿Te interesa?’ y me dijo: ‘sí, sí me interesa mucho’. ¿Sabes quién fue? La Choco

Pati Chapoy y El Ecorpión Dorado cerraron el programa con el característico grito de “¡Peluche en el estuche!” ante millones de fanáticos y usuarios de las plataformas digitales.

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