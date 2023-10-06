Pati Chapoy revela cómo anunciarán su muerte en Ventaneando

Durante los últimos 30 años, nuestra querida Pati Chapoy ha sido un referente en los medios de comunicación, siendo la líder más importante en el mundo del periodismo de espectáculos.

Sin duda, el día que nuestra querida Pati Chapoy deje este mundo terrenal, va a ser la noticia que paralizará a todo el medio. Sin embargo, la periodista ya dejó todo listo para informar a su audiencia sobre su fallecimiento.

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¿Cómo se va a dar a conocer la muerte de Pati Chapoy?

En una entrevista que nuestra conductora concedió a la revista Quién, Pati Chapoy compartió que no va a dejar ir la noticia de su fallecimiento, asegurando que es probable que suceda en su casa, nos referimos a nuestro foro de Ventaneando.

Siempre he comentado que no me voy a perder la noticia de mi muerte y seguramente va a ser en el foro de Ventaneando o haciendo una entrevista. No tengo por qué parar por nada, me refiero a que no soy tierra fértil ni para el miedo ni para cualquier emoción que me obligue a parar. Eso sí lo quiero dejar muy claro

El profesionalismo que ha caracterizado a nuestra conductora a lo largo de su trayectoria, lo va a mantener hasta el final, así lo ha compartido con sus compañeros y miembros de la producción.

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