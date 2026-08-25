Prisma reaparece tras años alejada de los escenarios: “La salud ha estado muy quebrantada”

Prisma, famosa por cantar el éxito “De color de rosa”; reapareció tras años alejada de los escenarios. La cantante fue la encargada de develar la placa conmemorativa por las 700 representaciones del musical Mentiras. Al término del evento, la artista se sinceró sobre sus diversos trances de salud y dio su opinión sobre el cover que le hizo Belinda para la serie Mentiras.