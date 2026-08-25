"¡No voy a ser la madre putativa de nadie!”, Niurka Marcos va por todo en La Granja VIP Segunda Temporada
Tras su revelación como granjera de la Segunda Temporada de La Granja VIP, Niurka lanzó una contundente advertencia y aseguró que va por todo en el reality.
En este Uno a Uno, recibimos a Niurka Marcos, recién revelada como granjera de La Granja VIP Segunda Temporada, quien nos contó de sus mascotas y su amor por los animales. Además de dejar claro su entusiasmo por participar en el exitoso reality, la actriz advirtió que sabe de qué se trata el juego y que entrará para ganar y salir de 59 años. ¡Ojo con lo que dijo sobre la hipocresía, la falsedad y la gente mustia!