"¡No voy a ser la madre putativa de nadie!”, Niurka Marcos va por todo en La Granja VIP Segunda Temporada

En este Uno a Uno, recibimos a Niurka Marcos, recién revelada como granjera de La Granja VIP Segunda Temporada, quien nos contó de sus mascotas y su amor por los animales. Además de dejar claro su entusiasmo por participar en el exitoso reality, la actriz advirtió que sabe de qué se trata el juego y que entrará para ganar y salir de 59 años. ¡Ojo con lo que dijo sobre la hipocresía, la falsedad y la gente mustia!