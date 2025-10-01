inklusion logo Sitio accesible
¡Iba a irse a la India! Productor de Juan Gabriel revela los planes inconclusos del ‘Divo de Juárez’

El productor de Juan Gabriel, reveló en exclusiva para había planes para instalarse en la India para hacer música. ¡Ojo al material inédito que podría lanzarse!

Gustavo Farías, quien fuera productor de Juan Gabriel, reveló en exclusiva para Ventaneando que el ‘Divo de Juárez’ anhelaba instalarse en la India para hacer música. Estos son algunos de los planes que quedaron inconclusos. ¡Ojo al material inédito que podría lanzarse!

