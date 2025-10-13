Ventaneando | Programa 13 de octubre del 2025 Disfruta del programa completo de Ventaneando: el estreno de La Granja VIP, las declaraciones de Sasha Sokol sobre la sentencia de Luis de Llano y más. Publicado: 13/10/2025 | 🕑 15:33Ventaneando Compartir Copiar enlace TV Azteca ¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News! Galerías y Notas Azteca UNO Participante de 'La Academia' pide apoyo para los damnificados en Veracruz Azteca Uno Especiales Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil: esta es la historia de ‘amor fugas’ entre el participante de La Granja VIP y la actriz Famosos Receta: Chocolate en agua, la bebida ancestral para disfrutar del frío y de un pan de muerto Azteca Uno Especiales La Granja VIP: La Bea y Eleazar Gómez, los granjeros que despiertan más curiosidad según Google Trends La Granja VIP Ex reina de belleza y actriz es hospitalizada de emergencia Famosos Lista OFICIAL de TODOS los participantes de La Granja VIP México La Granja VIP Ver más