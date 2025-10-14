inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Azteca Uno Especiales
Nota

¿Cuándo dejará de llover en México? En este día termina la temporada de lluvias 2025

Las bajas temperaturas y las lluvias extremas no cesan en el país. Ante este hecho, es preciso que sepas cuándo termina la temporada de lluvias en México.

cuando-dejara-llover-mexico-culminacion-temporada-lluvias.jpg
Pixabay
Alan Chávez | Marktube
Azteca Uno Especiales
Compartir
  •   Copiar enlace

Los estragos de la naturaleza no dejan de afectar a la gran mayoría de los estados de la República Mexicana en cuanto a deslaves e inundaciones se refiere. En ese sentido, no está de más que conozcas cuándo dejará de llover, esto de acuerdo con la culminación de la temporada de lluvias 2025.

¿Bombardear nubes para recibir lluvia? ¡Descubre cómo es el proceso!

[VIDEO] La sequía en México es cada día más grave, lo que provoca una crisis, y esta podríaser una solución para hacer llover.

Como sabes, la temporada de lluvias es un periodo en donde este fenómeno climático se presenta con fuerza en muchos estados del país, por lo que durante meses las lluvias aparecen prácticamente a diario ocasionando, con ello, problemas importantes en algunas personas cuyos recursos económicos no son los más solventes.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2025?

Lo primero que tienes que saber es que, oficialmente, la temporada de lluvias y ciclones comenzó oficialmente hace unos meses; más precisamente el 15 de mayo en el Océano Pacífico. Dicho lo anterior, el Centro Nacional de Prevención de Desastres espera que la misma culmine el próximo domingo 30 de noviembre.

Cabe mencionar que, para esta temporada, la dependencia indicó que se prevén alrededor de 16 a 20 ciclones en el Pacífico, así como del 13 a 17 en el Atlántico. Tal situación podría ser una de las razones por las cuales la temporada de lluvias se ha mantenido con mucha fuerza hasta ahora, dejando estragos mortales en varios estados del país.

¿Qué estados se verán afectados por las lluvias y el frío hoy martes 14 de octubre?

De acuerdo con información de la CONAGUA, Baja California contará con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados durante las últimas horas del martes 14 de octubre, mientras que Durango, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, el Estado de México y Puebla vivirán temperaturas de 0 a 5 grados.

Te puede interesar: ¿Cuáles son las lluvias más extrañas en la historia de la humanidad?

Las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes se presentarán en Oaxaca, Puebla, Chiapas y Veracruz, mientras que los chubascos con lluvias puntuales fuertes llegarán a Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Colima, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Guerrero. Finalmente, los intervalos de chubascos se vivirán en Baja California, Nuevo León, Sinaloa, San Luis, Hidalgo, Nayarit y el Estado de México?

¿Por qué el clima en México será de mucho frío y lluvias este día?

La CONAGUA explica que el clima en México se vivirá de tal forma debido a los canales de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, mismos que interactuarán con la posible formación de un desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur. Este hecho, eventualmente, generará lluvias y el ingreso de humedad a diversos estados.

En adición a ello, la onda tropical 37 se desplazará hacia el occidente del territorio nacional, lo cual reforzará la probabilidad de lluvias en esta región. Finalmente, el SMN prevé la llegada de un nuevo frente frío que se asociará con una corriente en chorro subtropical y que, probablemente, recorrerá el noroeste de México.

Notas
Clima hoy
Lluvias
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×