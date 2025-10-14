Respira antes de conocer la moneda de 20 pesos que se vende en 3 millones por su curioso diseño

En redes sociales ha comenzado a hacerse viral una llamativa moneda conmemorativa de 20 pesos que forma parte del Banco de México. Lo curioso de esta situación es que, gracias a su diseño, existen personas que están dispuestas a pagar hasta 3 millones de pesos por ella. ¿De cuál se trata?

La numismática es un mercado que ha crecido a pasos agigantados en los últimos años al interior del país, pues gracias a los artículos que se venden en mercados de compra venta su evolución no cesa. Un ejemplo de lo anterior es esta moneda de 20 pesos, la cual cuenta con una serie de características por las cuales se vende hasta en 3 millones de pesos.

¿Cómo es esta moneda conmemorativa de 20 pesos?

Lo primero que tienes que saber es que esta moneda de 20 pesos forma parte de la Familia C1 y, dentro de sus características, la principal es que forma parte de los 700 años de la Fundación Lunar de México - Tenochtitlán, por lo cual, gracias a su diseño, se ha ganado el cariño de propios y extraños.

Su diseño no solo muestra el origen del escudo nacional, sino también un monolito conocido como Teocalli de la Guerra Sagrada. Estas dos características, además del hecho de formar parte de las ediciones conmemorativas del Banco de México, hacen que diversos coleccionistas busquen a toda costa tenerla en sus vitrinas.

¿En dónde se vende hasta en 3 millones de pesos?

Esta moneda fue encontrada en Mercado Libre, lugar en donde su dueño establece que, por sus características, diseño y por ser muy codiciada en relación a otras pecunias, su precio es de 3 millones de pesos. Vale decir que dicha cantidad es por demás elevada y no coincide con el costo oficial establecido por el Banco de México.

En este sentido, se recomienda asistir en primera instancia con un experto en numismática para que sea él quien te brinde más detalles respecto a esta posible compra, así para que sepas si es realmente conveniente gastar tal cantidad de dinero en una moneda o si es mejor evitar gastos de esta índole.