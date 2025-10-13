Esta es la fecha límite para obtener la licencia permanente sin hacer el examen

Fue a finales del año pasado cuando la Ciudad de México habilitó la gestión para la licencia de conducir permanente, un documento importante y necesario para cada uno de los conductores al interior de la República Mexicana. Ahora bien, ¿sabías que podrías obtener este sin la necesidad de hacer un examen?

Cabe mencionar que la licencia de conducir permanente se puede solicitar en la Secretaría de Administración Finanzas, así como en cada uno de los módulos de las alcaldías de la Ciudad de México. Dicho documento no requiere una renovación periódica, pero sí una fecha límite para obtenerlo sin hacer un examen de manejo.

¿Hasta cuándo puedo obtener la licencia de conducir permanente sin hacer examen?

La intención de la licencia de conducir permanente es evitar realizar varios trámites, así como fomentar la seguridad tanto de los conductores como de los peatones. En ese sentido, aquellas personas que ya cuenten con una Licencia Tipo A vigente podrán solicitar la permanente hasta el 31 de diciembre del 2025 en caso de que no deseen hacer examen.

⚠ Si planeas tramitar tu licencia de conducir, hazlo a través de los canales adecuados. Recuerda que la expedición de la licencia de conducir con "gestores" puede generarte un documento falso y su uso es un delito.

Realiza el trámite gratis en: https://t.co/SWa3Fo2Uo9 pic.twitter.com/HsmB0lZnzE — MG Noticias (@MGNoticiasSlp) October 13, 2025

Vale decir que esta fecha límite no tiene prórroga, pues después de esta se volverán a solicitar los datos de renovación en un periodo de tiempo de tres o cuatro años. Se trata, entonces, de reducir los costos administrativos y de agilizar los trámites para los millones de conductores que hay en el centro del país.

Para dicha solicitud, el conductor debe contar con la CURP, una identificación vigente y un comprobante de domicilio. Recuerda que este esquema permite su entrega en módulos de alcaldías y la Secretaría de Finanzas, y el costo total de este trámite es de alrededor de mil 500 pesos mexicanos.

¿Qué pasa si es la primera vez que sacaré la licencia de conducir permanente?

Si eres un conductor nuevo, el trámite te obliga a presentar un examen teórico de conocimientos viales que se puede agendar en línea, mismo para el cual la SEMOVI entrega una guía con los temas a evaluar. Vale recordar que el pago de la licencia de conducir permanente se puede realizar en bancos autorizados y en línea, por lo que el comprobante se debe entregar el día de la cita establecida previamente.